Посетитель ПВЗ в Петербурге поджег стеллажи с товарами на 100 тыс. рублей и скрылся

По подозрению в поджоге пункта выдачи заказов в Санкт-Петербурге задержан 33-летний бывший предприниматель. Полиция полагает, что он совершил преступление после ссоры с сотрудниками этой точки.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, вызов по пожару на Бородинской улице поступил утром 27 апреля. Правоохранители установили, что злоумышленник пробрался в ПВЗ в 4:43 и поджег стеллажи с товарами. Площадь пожара достигла 25 кв. метров. Предварительно, размер ущерба превышает 100 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о поджоге. В качестве предполагаемого злоумышленника задержан 33-летних безработный мужчина, который прежде выставлял товары на маркетплейс и поругался с персоналом ПВЗ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция задержала жительницу Костромы по подозрению в поджоге дома в Мурино.

Татьяна Титаева