Генпрокуратура: гендиректор АО «Ямалавтодор» уволен в связи с утратой доверия
Генерального директора АО «Ямалавтодор» уволили в связи с утратой доверия, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ. Как сообщал «Ъ-Урал» в марте этого года, гендиректора Давида Сарашвили задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере).
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным Генпрокуратуры, прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) выявила нарушения антикоррупционного законодательства в закупках для АО «Ямалавтодор». Генеральный директор компании заключил договоры на сумму более 111 млн руб. с коммерческой организацией, руководитель которой был его родственником. Конфликт интересов не был урегулирован.
Прокуратура направила представление председателю Совета директоров для устранения нарушений. После рассмотрения документов генерального директора уволили за утрату доверия.