Генпрокуратура: гендиректор АО «Ямалавтодор» уволен в связи с утратой доверия

Генерального директора АО «Ямалавтодор» уволили в связи с утратой доверия, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ. Как сообщал «Ъ-Урал» в марте этого года, гендиректора Давида Сарашвили задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Генпрокуратуры, прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) выявила нарушения антикоррупционного законодательства в закупках для АО «Ямалавтодор». Генеральный директор компании заключил договоры на сумму более 111 млн руб. с коммерческой организацией, руководитель которой был его родственником. Конфликт интересов не был урегулирован.

Прокуратура направила представление председателю Совета директоров для устранения нарушений. После рассмотрения документов генерального директора уволили за утрату доверия.

Мария Игнатова