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Силовики задержали гендиректора АО «Ямалавтодор» Давида Сарашвили

Сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области задержали «генерального директора ямальского предприятия, учрежденного Департаментом имущественных отношений ЯНАО» по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе ведомства. По данным источника «Ъ-Урал», речь идет про гендиректора АО «Ямалавтодор» Давида Сарашвили.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным РУ ФСБ, обвиняемый занимался преступной деятельностью в период с сентября по декабрь 2024 года, используя аффилированное ему юридическое лицо. «Он систематически привлекал подрядную организацию для выполнения строительных работ по завышенной стоимости», — говорится в сообщении.

По данным СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО), в отношении Давида Сарашвили избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. У него дома и на рабочем месте были проведены обыски. Изъяты документы, интересующие следствия.

Согласно сервису kartoteka.ru, Давид Сарашвили возглавляет АО «Ямалавтодор» с 2023 года. Компания занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей.

Мария Шараева

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