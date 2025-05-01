Петербуржцам рассказали о режиме работы общественного транспорта в майские праздники
Жителям и гостям Санкт-Петербурга рассказали, как будет работать общественный транспорт в выходные и праздничные майские дни. Пресс-служба городского комитета по транспорту представила график.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
В частности, 1, 2, 3, 4 и 8, 9, 10, 11 мая наземный транспорт в городе будет работать по графику воскресенья, а 7 мая — пятницы.
В свою очередь, петербургский метрополитен в День Победы будет перевозить пассажиров по графику будних дней. 1 и 10 мая запланирована работа по субботнему расписанию, а 2, 3, 4, 8 и 11 мая — по воскресному.
Пригородные электропоезда 7 мая будут ходить по графику пятницы. В оставшиеся выходные — как по воскресеньям.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что вестибюль «Горьковской» полностью закроют на вход и выход в майские праздники.