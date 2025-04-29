Вестибюль «Горьковской» полностью закроют на вход и выход в майские праздники

Вестибюль станции метро «Горьковская» закроют для входа и выхода пассажиров 3 и 4 мая, сообщает комитет по транспорту. Там будут проводить в уровне платформы перед эскалатором с демонтажом плиты перекрытия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Капремонт одного из эскалаторов в итоге продлили до 7 мая. На текущий момент вход на станцию закрыт с 8:10 до 9:50 и ограничен с 17:00 до 19:00. До пяти ближайших станций предлагают добираться наземным транспортом.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что утром 29 апреля пассажиров высадили из поезда на станции метро «Гражданский проспект». В последнем вагоне нашли бесхозный предмет. В ходе проверки выяснилось, что он не представляет опасности.

Андрей Маркелов