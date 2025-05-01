В Башкирии могут принять закон о правовом информировании и просвещении

Курултай Башкирии разработал законопроект о правовом информировании и просвещении. Документ опубликован на официальном портале региона для проведения антикоррупционной экспертизы со сроком подачи предложений до 30 мая.

«Основной целью правового информирования и правового просвещения является систематическое распространение правовых знаний и воздействие на сознание и поведение граждан для формирования ценностных ориентаций и установок на необходимость соблюдения закона и уважения к праву»,— говорится в проекте закона.

В документе определено понятие правового информирования, которое заключается в «целенаправленной и систематической деятельности по доведению до адресатов правовых знаний и иной связанной с ними правовой информации». Правовое просвещение, по мнению авторов законопроекта, должно привести к формированию и повышению уровня правового сознания, правовой культуры и правовой грамотности.

Задачами правового информирования и просвещения являются содействие гражданам в реализации и защите их прав, свобод и законных интересов, формирование устойчивого уважения к закону и добросовестному исполнению обязанностей, профилактика правонарушений и преступлений, преодоление правового нигилизма и расширение доступа граждан, в том числе относящихся к социально незащищенным группам населения, к правовой информации.

Наталья Балыкова