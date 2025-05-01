В Елабуге во время пожара в подъезде жилого дома погиб человек

В Елабуге во время пожара в подъезде многоквартирного жилого дома погиб 65-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Установлено, что у мужчины, проживавшего на четвертом этаже, произошло возгорание одежды. Пострадавший выбежал на лестничную площадку, пытаясь найти помощь. Соседи услышали его крики и потушили пламя ведром с водой до прибытия пожарных расчетов. Однако спасти мужчину не удалось.

«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении, из-за чего на мужчине загорелась одежда», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Артём Дергунов