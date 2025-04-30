Ночью над Черноземьем уничтожили 23 беспилотника

Дежурные средства ПВО за ночь ликвидировали над Россией 34 беспилотника, в том числе 23 над Черноземьем. 15 дронов сбили над Курской областью, семь — над Орловской, один — над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным орловского губернатора Андрея Клычкова, в результате ночных атак ВСУ никто не пострадал, разрушений нет. На местах работают оперативные службы.

Ночью врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что беспилотники атаковали пригород райцентра Рыльск. В результате пострадали три человека, двоих из них госпитализировали. С 22:49 29 апреля до 3:20 30 апреля в регионе действовала опасность атаки БПЛА. В Белгородской области аналогичный режим вводился с 23:35 29 апреля до 4:45 30 апреля.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова