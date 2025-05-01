Дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по жилым домам в Рыльске

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт») после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые дома в Рыльске Курской области. По данным СКР, 29 апреля украинские БПЛА ударили по объектам гражданской инфраструктуры в городе. Пострадали три мирных жителя, были повреждены несколько домов и здание детского сада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следственный комитет России Фото: Следственный комитет России

Согласно пресс-релизу СКР, в ходе осмотра мест происшествий военные следователи обнаружили фрагменты летательных аппаратов. Также были найдены поражающие элементы, которыми начинили взрывные устройства для причинения максимального урона, утверждает следствие. По изъятым предметам была назначена взрывотехническая судебная экспертиза.

26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от ВСУ. Бои в регионе шли с 6 августа 2024 года. Господин Путин заявил, что в Курской области «по щелям сидят» отдельные группы украинских военнослужащих, им предложили сдаться.

О жизни курского приграничья в оккупации — в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».