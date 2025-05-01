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Коммерсантъ FM
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Дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по жилым домам в Рыльске

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт») после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые дома в Рыльске Курской области. По данным СКР, 29 апреля украинские БПЛА ударили по объектам гражданской инфраструктуры в городе. Пострадали три мирных жителя, были повреждены несколько домов и здание детского сада.

Фото: Следственный комитет России

Фото: Следственный комитет России

Согласно пресс-релизу СКР, в ходе осмотра мест происшествий военные следователи обнаружили фрагменты летательных аппаратов. Также были найдены поражающие элементы, которыми начинили взрывные устройства для причинения максимального урона, утверждает следствие. По изъятым предметам была назначена взрывотехническая судебная экспертиза.

26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от ВСУ. Бои в регионе шли с 6 августа 2024 года. Господин Путин заявил, что в Курской области «по щелям сидят» отдельные группы украинских военнослужащих, им предложили сдаться.

О жизни курского приграничья в оккупации — в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Фотогалерея

Освобожденное курское приграничье

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Музыкальный класс школы в городе Рыльск

Музыкальный класс школы в городе Рыльск

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поисковые работы в доме культуры Рыльска

Поисковые работы в доме культуры Рыльска

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Осколки ракеты «Ураган»

Осколки ракеты «Ураган»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудники СКР с осколком ракеты

Сотрудники СКР с осколком ракеты

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденная фасадная панель

Поврежденная фасадная панель

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Последствия ракетной атаки ВСУ на Рыльск

Последствия ракетной атаки ВСУ на Рыльск

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Двор школы в Рыльске

Двор школы в Рыльске

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшая военная техника

Сгоревшая военная техника

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный жилой дом в пригороде Суджи

Разрушенный жилой дом в пригороде Суджи

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Патрулирование улиц

Патрулирование улиц

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие в Судже

Российские военнослужащие в Судже

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный частный дом в селе Черкасское Поречное

Разрушенный частный дом в селе Черкасское Поречное

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый танк в Суджанском районе

Разбитый танк в Суджанском районе

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Военнослужащий спецназа «Ахмат» у гаубицы M777

Военнослужащий спецназа «Ахмат» у гаубицы M777

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Последствия ракетной атаки ВСУ на Рыльск

Последствия ракетной атаки ВСУ на Рыльск

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный памятник советскому истребителю МиГ-29 на въезде в Суджу

Разрушенный памятник советскому истребителю МиГ-29 на въезде в Суджу

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудник СКР на территории Курской АЭС

Сотрудник СКР на территории Курской АЭС

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Музыкальный класс школы в городе Рыльск

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поисковые работы в доме культуры Рыльска

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Осколки ракеты «Ураган»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудники СКР с осколком ракеты

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденная фасадная панель

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Последствия ракетной атаки ВСУ на Рыльск

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Двор школы в Рыльске

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшая военная техника

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный жилой дом в пригороде Суджи

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Патрулирование улиц

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие в Судже

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный частный дом в селе Черкасское Поречное

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый танк в Суджанском районе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий спецназа «Ахмат» у гаубицы M777

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Последствия ракетной атаки ВСУ на Рыльск

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный памятник советскому истребителю МиГ-29 на въезде в Суджу

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудник СКР на территории Курской АЭС

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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