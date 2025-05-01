Силы ПВО сбили восемь беспилотников над российскими регионами

В ночь на 1 мая российские силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над регионами: по два над Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Остальные руководители регионов пока не комментировали ситуацию.

В течение прошлой ночи средствами ПВО было сбито 34 беспилотника, 15 из которых — над Курской областью, 8 — над Брянской областью, 7 — над Орловской областью, 3 — над Владимирской областью, 1 — над Белгородской областью.