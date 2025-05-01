Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 4 км

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту 4 км над уровнем моря, сообщили в краевом управлении МЧС. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), пепловый шлейф распространился в восточном и северо-восточном направлении вглубь полуострова.

Уточняется, что на пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет. Карымскому вулкану присвоили оранжевый код авиационной опасности, что говорит о незначительных выбросах пепла при извержении.

Неделю назад другой вулкан Камчатки, Безымянный, выбросил пепел на 11 км. Вулкан находится на расстоянии 40 км от поселка Ключи и 350 км от Петропавловска-Камчатского. Тогда ему был установлен красный код авиационной опасности.