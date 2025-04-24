Пепел от вулкана Безымянный накрыл три поселка на Камчатке

Как минимум три поселка в Мильковском округе Камчатки накрыл пепел после извержения вулкана Безымянный, сообщает краевое МЧС. Ведомство рекомендует местным жителям без необходимости не выходить на улицу.

По данным МЧС, пепел выпал в поселках Лазо, Атласово и Таежный. При этом утверждается, что «жизнедеятельность населения не нарушена». Министерство уточняет, что пепловый шлейф распространяется вглубь полуострова и не исключено, что он доберется до поселка Ключи Усть-Камчатского муниципального округа. Канал «Звезда» передает, что пеплом также накрыло село Долиновка.

МЧС отмечает, что свежий вулканический пепел опасен, потому что состоит из мелких и тонких остроугольных обломков пород и вулканического стекла. На поверхности частиц пепла удерживается электростатический заряд, из-за чего при пеплопадах воздух электризуется, что грозит поломкой электроприборов. Присутствие в воздухе серы и других коррозийных элементов может привести к респираторным заболеваниям и аллергии, отравлению животных и воды.

Сегодня ночью, 24 апреля, вулкан Безымянный выбросил пепел на 11 км. Вулкан находится на расстоянии 40 км от поселка Ключи и 350 км от Петропавловска-Камчатского. Установлен красный код авиационной опасности — это значит, что выбросы пепла опасны для всех типов воздушных судов.