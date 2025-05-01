Yonhap: и.о. президента Южной Кореи подаст в отставку для участия в выборах

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер-министр Хан Док Су может подать в отставку, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, передает агентство Yonhap со ссылкой на источники в правительстве. Выборы президента в стране назначены на июнь.

По словам собеседников издания, Хан Док Су объявит об отставке в четверг днем, так как утром у него запланированы дела. Уточняется, что политик намерен представить план по укреплению национального единства на фоне «политической поляризации».

Агентство подчеркивает, что беспартийный Хан Док су остается фаворитом среди потенциальных противников Демократической партии Южной Кореи, имеющей большинство в парламенте страны.

4 апреля Конституционный суд Южной Кореи одобрил импичмент президента Юн Сок Ёля. Он утратил президентскую неприкосновенность. 14 апреля он предстал перед судом по обвинению в организации мятежа за введение им военного положения в конце 2024 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Суд вошел в военное положение».