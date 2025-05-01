Овечкин поднялся на 12-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на 12-е место в истории НХЛ по числу заброшенных шайб в матчах плей-офф. Шайба, заброшенная Овечкиным в матче с «Монреаль Канадиенс», стала для него 76-й в играх Кубка Стэнли.

«Вашингтон Кэпиталз» играет с «Монреаль Канадиенс» в пятом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции. Забросив гол, Овечкин сравнялся с канадцем Марио Лемье по числу голов в плей-офф НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 122 гола в 208 играх Кубка Стэнли.

В начале апреля Овечкин стал владельцем главного снайперского хоккейного рекорда, который до него принадлежал канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки.

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