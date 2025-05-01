Трамп заявил Зеленскому, что «Россия больше и сильнее»

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане призвал его заключить сделку по ресурсам, потому что «Россия больше и сильнее».

«Я говорил ему (Владимиру Зеленскому – “Ъ”), что будет очень хорошо, если мы подпишем сделку. Потому что Россия намного больше и сильнее»,– сказал господин Трамп в эфире телеканала NewsNation.

Сегодня министерство финансов США сообщило, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах, в рамках которой будет создан общий инвестиционный фонд. Средства фонда предполагается направить на восстановление Украины.

Подробнее о разговоре президентов в Ватикане — в материале «Под сенью Святого Петра».