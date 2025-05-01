Орбиту МКС изменили из-за угрозы столкновения с космическим мусором

Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали из-за угрозы столкновения с космическим мусором, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса» со ссылкой на данные Центрального научно-исследовательского института машиностроения («ЦНИИмаш»).

Согласно информации центра, в 01:10 мск были включены двигатели грузового корабля «Прогресс МС-30», которые проработали 212,79 сек. и выдали импульс 0,3 м/с, что позволило увеличить орбиту МКС примерно на 540 метров.

После маневра уклонения параметры орбиты МКС составили: период обращения — 92,89 мин, наклонение — 51,66 градуса, средняя высота — 418,74 км, минимальная — 417,86 км, максимальная — 438,05 км.

«Прогресс МС-30» — транспортный грузовой корабль серии, запуск которого состоялся 28 февраля 2025 года с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур.