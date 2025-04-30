РЖД возобновили перевозки в Абхазию по единому билету через Сочи

С 30 апреля 2025 года РЖД возобновила мультимодальные перевозки до населенных пунктов Абхазии. Пассажиры могут доехать поездом до железнодорожного вокзала в Адлере, а затем пересесть на комфортабельный автобус до любого из шести городов республики, сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко

На весь маршрут оформляется единый проездной документ.

«При покупке единого билета поезд-автобус онлайн необходимо указывать пункт отправления и конечный пункт прибытия, например: откуда — Москва, куда — Пицунда Авт. или в обратном направлении. Далее необходимо нажать кнопку выбрать маршрут с пересадкой или убрать галочку только прямые маршруты. Билеты также можно приобрести в кассах»,— сообщили в пресс-службе компании.

Посадка и высадка пассажиров осуществляется по следующим адресам: в Адлере — улица Ленина, 113 (морская сторона); в Гагре — площадь Нартаа; в Пицунде — улица Гицба, 4; в Гудауте — улица Гулия, 13 (автостанция); в Новом Афоне — Привокзальная площадь; в Сухуме — улица Дзидзария, 81 (площадь железнодорожного вокзала).

Оформление талона на автобус заканчивается за 36 часов до начала поездки. Для детей до 5 лет необходимо приобретать бесплатный талон с отдельным местом. Пассажирам разрешается бесплатно перевозить ручную кладь весом до 30 кг, но перевозка животных запрещена. При возврате неиспользованного талона взимается сбор в размере 65,5 руб.

Автобусы из Адлера будут ежедневно курсировать в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Мультимодальный маршрут будет действовать до 30 сентября 2025 года.

«Ъ-Сочи» писал, что на маршруте Сириус — Сухум будут использоваться поезда модели ЭП2ДМ, предназначенные для быстрого передвижения. Путешествие займет 3 часа 20 минут, а цена билета составит 356 руб.

Мария Удовик