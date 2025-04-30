Ленинцы пошли к политконкурентам

Основной костяк ульяновского регионального отделения «Коммунистов России» (КПКР) покинул партию. При этом член той же команды Вячеслав Водянов в партии остался, чтобы сохранить депутатский мандат. Часть бывших комроссов намерена пойти кандидатами на выборы в гордуму Ульяновска, но еще не определилась, от какой партии. Один из них даже стал участником предварительного голосования «Единой России». В ЦК партии не считают, что реготделение испытало большие потери, и заявляют, что однозначно ушел пока только лидер реготделения Артем Титов, по поводу остальных ничего не знают. Будет ли партия участвовать в выборах в гордуму, в ЦК пока не решили, но считают, что другие партии не согласятся выдвигать кандидатами бывших комроссов. По мнению политологов, исход активистов реготделения сводит шансы КПКР на выборах в гордуму к нулю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исход активистов из реготделения КПКР начался с потери исторического особняка в центре города

Фото: Ульяновское реготделение КПРФ Исход активистов из реготделения КПКР начался с потери исторического особняка в центре города

Фото: Ульяновское реготделение КПРФ

Ульяновское региональное отделение КПКР покинула основная группа активистов. Возможность такого исхода прогнозировал «Ъ» в феврале этого года. Выход активистов из партии начался после 17 апреля, когда лидер реготделения Артем Титов сообщил в соцсети о своем выходе из партии, заявив, что не может оставаться частью организации, «которая предает интересы трудящихся, занимается демагогией и интриганством». Он отметил, что от реготделения руководство партии «требовало передачи завоеванного мандата депутата заксобрания функционеру центрального аппарата», с чем в реготделении «категорически были не согласны». Он считает, что реакцией на такое несогласие стало решение ЦК КПКР об отказе от офиса в центре города в качестве «меры принуждения» (здание — объект ОКН, было передано реготделению еще при губернаторе Сергее Морозове без каких-либо конкурсных процедур, депутаты от КПРФ заявляли, что это был «подарок власти за лояльность и поддержку»). Кроме того, отмечал господин Титов, реготделению было отказано в согласовании участия его кандидатов в выборах депутатов гордумы Ульяновска, «несмотря на хорошие шансы на победу».

Ранее господин Титов заявлял «Ъ», что «всегда боролся со спойлерством», которое практиковало руководство КПКР, «со списками однофамильцев, но руководству это спойлерство выгодно, оно получало за это какие-то дивиденды».

После заявления лидера и другие члены реготделения стали выходить из КПКР. Как пояснил в беседе с «Ъ» Артем Титов, всего заявления о выходе из партии написали 36 человек. Остались, по его словам, около 60 человек, «которые являются членами партии только по документам, а деятельности никакой не ведут», «в перспективе и они выйдут». При этом экс-лидер местных комроссов заметил, что член их команды — депутат заксобрания от КПКР Вячеслав Водянов «остается членом партии, членом фракции и депутатом». «И это наша совместная с ним основная задача — сохранить фракцию. Только по этой причине он не покидает партию»,— сказал Артем Титов.

Впрочем, сам Вячеслав Водянов сказал «Ъ», что он остается в партии, что у него «никаких намерений по выходу из партии нет» и он «намерен, как и прежде, работать с партией и новыми коллегами по реготделению».

По словам Артема Титова, сейчас им «поступают предложения от других партий» — перейти в их состав персонально или всей командой — от «Новых людей», ЛДПР и от «Единой России», пока это обсуждается, но около пяти человек уже участвуют в праймериз «Единой России», «чтобы изучить технологию».

Покинувший КПКР Евгений Краснов, при этом остающийся помощником депутата Водянова, действительно является участником предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов от партии на выборах депутатов гордумы Ульяновска (Заволжский одномандатный избирательный округ №15). Он подтвердил «Ъ», что если войдет в число победителей праймериз, то напишет заявление о том, что является сторонником «Единой России», чтобы быть выдвинутым в гордуму от этой партии, хотя параллельно ведет переговоры и с партией «Новые люди». Он также сообщил, что кроме него еще как минимум трое бывших комроссов намерены баллотироваться в гордуму.

Председатель ЦК КПКР Сергей Малинкович сказал «Ъ», что партия пока не определилась, будет ли участвовать в выборах в гордуму, поскольку «в приоритете —заксобрания» и «везде есть предложения». Он также не подтверждает выход из партии 36 человек, отмечая, что никаких заявлений не получал. «По Водянову пытаемся понять его намерения, ему направим официальный запрос, как он видит дальнейшее взаимодействие с партией, после этого будем делать выводы», — сказал Сергей Малинкович, заметив, что вряд ли какая-то партия возьмет себе ушедших молодых людей, поскольку «никто не любит скандалистов, не умеющих выстроить отношения с руководящими органами».

В облизбиркоме «Ъ» пояснили, что Вячеслав Водянов избран по спискам КПКР, и в любом случае расклад сил не изменится: если он покинет партию, то автоматически лишается и депутатского мандата, а его место займет предложенный партией кандидат из партсписка, представленного на выборах, или, если партия не предложит сама, место будет отдано следующему кандидату по списку.

Собеседник «Ъ», близкий к выборному процессу, заметил, что «за внешними событиями исхода комроссов может быть более тонкая политтехнология, когда некие силы пытаются использовать ребят в дальнейшем противостоянии с КПРФ, и неудивительно, что кто-то из комроссов пошел кандидатом на праймериз “Единой России”».

Ульяновский политолог Николай Васин считает, что с уходом «ядра» реготделения комроссов «шансы КПКР на выборах в гордуму будут равны нулю», и «у КПРФ будет меньше препонов». Он также назвал бывших комроссов «достаточно активными», «с опытом избирательных кампаний», отметив, что один-два человека от них могут иметь шансы попасть в гордуму, если пойдут от каких-то партий. Господин Васин заметил, что ушедшие из КПКР молодые люди «энергичные, но в политике достаточно наивные». «Они хотели играть свою игру, не желая играть по программе, которую им навязывало руководство, что и стало причиной ухода. Но в условиях политической выживаемости переход некоторых к “Единой России” неудивителен»,— сказал политолог.

Сергей Титов, Ульяновск