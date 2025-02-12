Скромность укрощает

Решение ЦК партии «Коммунистов России» выселить свою региональную парторганизацию из исторического здания в центре Ульяновска привело к конфликту лидера реготделения и высшего руководства. Особняк XIX века, объект культурного наследия (ОКН), был отдан комроссам в безвозмездное пользование при губернаторе Сергее Морозове. Фракция КПРФ регионального заксобрания возмущалась, заявляя, что эта передача была сделана в качестве «подарка фейковой партии», отнимающей голоса избирателей КПРФ. Наблюдатели считают, что освобождение здания объясняется тем, что партия не в состоянии обеспечить ремонт и реставрацию ОКН. Лидер реготделения комроссов Артем Титов на своей странице соцсети «ВКонтакте» назвал выселение парторганизации «предательством», «уничтожением одного из лучших региональных отделений» и возможным «договорняком» перед выборами в гордуму. В руководстве партии поясняют, что от здания отказались, считая, что «надо быть скромнее», но на заявление господина Титова намерены отреагировать, не исключая, что последуют оргвыводы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ульяновские комроссы считают, что, лишив их здания, руководство партии расправляется с реготделением

Фото: Ульяновское реготделение КПРФ Ульяновские комроссы считают, что, лишив их здания, руководство партии расправляется с реготделением

Фото: Ульяновское реготделение КПРФ

Ульяновское региональное отделение «Коммунистической партии “Коммунисты России”» (КПКР) с 3 марта выселится из исторического здания — объекта культурного наследия «Жилой дом второй половины XIX века», расположенного в центре Ульяновска, на ул. Гончарова, 54.

Об этом стало известно от первого секретаря областного отделения КПКР Артема Титова, который во вторник на своей странице соцсети «ВКонтакте» разместил копию письма председателя ЦК партии Сергея Малинковича министру имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области Михаилу Додину. В письме сообщалось, что партия просит с 3 марта 2025 года расторгнуть договор от 13 сентября 2019 года о безвозмездном пользовании помещениями здания.

Комментируя письмо своего высшего руководителя, Артем Титов спросил: «Предательство или договорняк перед предстоящими выборами?» (выборы в гордуму Ульяновска состоятся в сентябре этого года). Он считает, что «председатель “Коммунистов России” С.А. Малинкович принялся за уничтожение одного из лучших региональных отделений», которое «оказывается выброшенным на улицу без каких-либо альтернатив». Он расценил это «как расправу» с ним — «успешным, успешным, перспективным, и по этой причине, нежелательным политиком», либо как некую договоренность на местном уровне с теми, кто заинтересован в отлучении реготделения от участия в выборах.

Это двухэтажное здание было передано комроссам в безвозмездное пользование при губернаторе Сергее Морозове в сентябре 2019 года без проведения конкурсных процедур. Против такой передачи выступили члены фракции КПРФ регионального заксобрания, заявлявшие неоднократно на пленарных заседаниях, что «губернатор отдал партии-спойлеру это здание в благодарность за то, что они оттянули голоса у КПРФ». В КПРФ заявляли, что тоже были бы не прочь получить в безвозмездное пользование здание на центральной улице Ульяновска, но замгубернатора Ольга Никитенко тогда ответила им, что «в порядке живой очереди» здание было отдано тому, «кто первый подал заявку».

Фракция КПРФ (постоянный политический противник комроссов) при утверждении программы управления госсобственностью неоднократно поднимала вопрос законности нахождения «Коммунистов России» в историческом здании. При этом депутаты от КПРФ в феврале, а затем в ноябре 2024 года отмечали, что реготделение КПКР имеет долги по коммунальным услугам, не занимается ремонтом и реставрацией здания, в то же время проводило в этом здании платные игры в «Мафию», сдавало в аренду площади «Театру теней». Тем не менее, голосами партии «Единой России» принималось решение о сохранении здания в безвозмездном пользовании комроссов.

Действительно, по данным арбитражного суда ПАО «Т плюс» подавало с 2020 по 2024 год восемь исковых требований о выплате комроссами долгов за теплоснабжение занимаемого здания в общей сумме на 997 тыс. руб. В мае 2023 года Арбитражный суд Москвы по иску правительства Ульяновской области принял решение обязать «Коммунистов России» исполнить требования договора безвозмездного пользования ОКН и обеспечить до 1 декабря 2023 года выполнение историко-культурной экспертизы и подготовку проектной документации по реставрации здания, а до 1 октября 2025 года выполнить ремонтно-реставрационные работы, однако экспертные и проектные работы так и не были выполнены, ремонт с реставрацией не начат.

В КПРФ считают, что именно высокая стоимость ремонта здания и стала реальной причиной отказа партии от его использования.

Впрочем, Артем Титов в беседе с «Ъ» заявил, что со временем реготделение нашло бы деньги на ремонт здания и что отказ от особняка произошел по совсем иным причинам. «Однозначно, это предательство и уничтожение регионального отделения. Похожее было в Нижнем Новгороде, где отстроили новое хорошее помещение, после чего тут же поменяли в реготделении первого секретаря на москвича. Думаю, то же самое будет и здесь, меня заменят на неульяновца. Я всегда боролся со спойлерством, со списками однофамильцев, но руководству это спойлерство выгодно, оно получало за это какие-то дивиденды. Думаю, именно поэтому, под выборы, и чистится реготделение»,— заявил Артем Титов. Он отметил, что понимает, чем могут закончиться для него эти высказывания, и если он будет отчислен из партии, то следом за ним уйдет и вся команда реготделения «вплоть до депутатов». «Но я пока не знаю, куда вести их за собой»,— добавил лидер региональных комроссов.

В ответ на заявление Артема Титова пресс-служба КПКР во вторник поздно вечером ответила, что отказом от здания партия «отмежевалась» от «нетипичного стремления к неуместной для коммунистической партии гигантомании, когда арендовались целые здания», и что надо быть скромнее, у большинства реготделений помещения по 50-70 кв. м, в то же время ЦК готов способствовать заключению договора на «скромное помещение».

Председатель ЦК КПКР Сергей Малинкович в беседе с «Ъ» сказал, что если Артем Титов действительно делал такие заявления во «ВКонтакте», то будут сделаны соответствующие оргвыводы, «какие — пока сказать трудно», «но на предстоящие выборы в гордуму это никак не повлияет». Он также подтвердил, что к Артему Титову «есть целый ряд претензий», «он не любит советоваться со старшими товарищами, плохо контактирует с центральными органами».

Лидер фракции КПРФ регионального заксобрания Виталий Кузин сказал «Ъ», что даже полный развал регионального отделения КПКР фактически не повлияет на расклад сил на выборах в гордуму Ульяновска, «потому что цель “Коммунистов России” — отобрать за счет ошибок избирателей голоса у КПРФ, это техническая ошибка, которая будет такой же и дальше, ничего нового, никакой идеологии там нет».

Иного мнения ульяновский политолог Николай Васин, считающий, что ульяновское реготделение КПКР «показало свою самостоятельность и стало уходить от типичного спойлерства», и «развал реготделения ухудшит позиции “Коммунистов России”, что будет на руку КПРФ».

Сергей Титов, Ульяновск