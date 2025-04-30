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Мосты не станут разводить в ночь на 2 мая из-за Праздника Весны и Труда

В ночь с 1 на 2 мая мосты в Петербурге разводить не будут в связи с Праздником Весны и Труда, сообщает пресс-служба «Мостотреста».

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

С 20 апреля переправы в городе разводят на постоянной основе, за графиком можно следить на сайте организации. Сезон навигации в городе продлится до 15 ноября.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в ночь на 17 апреля специалисты провели гидромониторную очистку Дворцового моста, удалив с проезжей части и тротуаров остатки пескосоляной смеси в рамках месячника благоустройства.

Андрей Маркелов

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