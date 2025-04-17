Рабочие «Мостотреста» помыли Дворцовый мост в рамках месячника благоустройства

Специалисты «Мостотреста» в ночь с 16 на 17 апреля провели гидромониторную очистку Дворцового моста, удалив с проезжей части и тротуаров остатки пескосоляной смеси в рамках месячника благоустройства, сообщает 78.ru. Процедуры проводили без применения специальных средств, использовали только чистую воду под давлением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Подобнные процедуры ждут и другие объекты «Мостотреста», в ведении которого находятся 450 мостов, 75 путепроводов, 98 участков набережных и 40 пешеходных тоннелей. Впоследствии помывка сооружений будет проводиться на регулярной основе вплоть до наступления первых заморозков.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге 11 снегоплавильных и 7 стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов завершили свою работу в сезоне 2024-2025. Всего за зимний сезон в городе было утилизировано свыше 1,6 млн кубометров снега.

Андрей Маркелов