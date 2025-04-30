Путин согласился встретиться с координаторами испанского «Бессмертного полка»

На марафоне «Знание» президент России Владимир Путин пообщался с организатором шествий «Бессмертного полка» в Мадриде Викторией Самойловой. Она заявила, что координаторы «полка» в Испании мечтают встретиться с президентом. Владимир Путин ответил, что с удовольствием встретится с ними.

«Надо просто подобрать время, формат»,— сказал Владимир Путин (цитата по ТАСС).

Также он поблагодарил госпожу Самойлову и ее сподвижников за продвижение «объективных знаний о Второй мировой войне в Европе».

Впервые «Бессмертный полк» прошел в 2011 году в Томске. Его участники в День Победы проходят по улицам городов с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны. В этом году в России «Бессмертный полк» будет проходить в том числе и на футбольных матчах. Кроме болельщиков в нем поучаствуют футболисты, тренерские и административные штабы команд.