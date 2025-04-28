Акция «Бессмертный полк» впервые пройдет на футбольных матчах

Российский футбольный союз (РФС) проведет акцию «Бессмертный полк» перед матчами Кубка России, Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает пресс-служба организации.

«В преддверии 80-летия Победы Российский футбольный союз и общероссийское гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" проведут мемориальную акцию перед матчами "Спартак"—"Динамо", "Локомотив"—"Ростов" и "Зенит"—ЦСКА 29 и 30 апреля. 10–12 мая она также состоится на матчах РПЛ и ФНЛ»,— говорится в релизе РФС.

«Бессмертный полк» впервые состоится в рамках спортивных мероприятий. Футболисты, тренерские и административные штабы команд выйдут на поле с портретами предков, участвовавших в Великой Отечественной войне. Сообщается, что к акции могут присоединиться болельщики.

Таисия Орлова