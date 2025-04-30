В майские праздники в Таганрог и Ростов будет ходить поезд на паровозной тяге

1 и 9 мая по пригородному маршруту «Ростов – Таганрог» будет курсировать ретро-состав на паровой тяге (вагоны поведет восстановленный паровоз – участник войны). Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). Здесь уточнили, что в указанные праздничные дни состав традиционно будет отправляться с вокзала Ростов-Пригородный в 09.35 и прибывать в Таганрог в 11.31.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКЖД Фото: СКЖД

«В обратный путь 1 мая поезд на отправится со станции Таганрог-Пассажирский в 16.50 и сделает непродолжительную остановку на станции Гниловская, где у пассажиров будет возможность сойти с поезда и посетить экспозиционную музейную площадку», – добавили в СКЖД.

В День Победы, 9 мая, ретро-поезд отправится со станции Таганрог-Пассажирский в 18.10 и прибудет в Ростов-на-Дону в 20.10.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», на днях из Новороссийска в донскую столицу отправился электропоезд «Малая земля». Запуск состава железнодорожники также посвятили к 80-летию Великой Победы.

Владимир Андреев