«Ласточка» с Малой земли
По маршруту «Новороссийск — Ростов-на-Дону» запустили поезд к 80-летию Победы
В Новороссийске состоялся торжественный запуск электропоезда «Ласточка». Этот состав с тематическим оформлением вагонов железнодорожники назвали «Малая земля» и посвятили его запуск 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В оформлении поезда его создатели использовали архивные материалы, отражающие подвиги защитников приморского города и обороны Малой земли как стратегического плацдарма. Подробности — в галерее «Ъ-Ростов».
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