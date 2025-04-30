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«Ласточка» с Малой земли

По маршруту «Новороссийск — Ростов-на-Дону» запустили поезд к 80-летию Победы

В Новороссийске состоялся торжественный запуск электропоезда «Ласточка». Этот состав с тематическим оформлением вагонов железнодорожники назвали «Малая земля» и посвятили его запуск 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В оформлении поезда его создатели использовали архивные материалы, отражающие подвиги защитников приморского города и обороны Малой земли как стратегического плацдарма. Подробности — в галерее «Ъ-Ростов».

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Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск»

Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск»

Фото: Алекс Сильвер

Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск»

Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск»

Фото: Алекс Сильвер

Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск»

Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск»

Фото: Алекс Сильвер

Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск»

Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск»

Фото: Алекс Сильвер

Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск»

Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск»

Фото: Алекс Сильвер

Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск»

Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск»

Фото: Алекс Сильвер

Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск»

Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск»

Фото: Алекс Сильвер

Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск»

Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск»

Фото: Алекс Сильвер

Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск»

Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск»

Фото: Алекс Сильвер

Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск»

Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск»

Фото: Алекс Сильвер

Торжественный запуск состава прошел в теплой и праздничной атмосфере

Торжественный запуск состава прошел в теплой и праздничной атмосфере

Фото: Алекс Сильвер

Торжественный запуск состава прошел в теплой и праздничной атмосфере

Торжественный запуск состава прошел в теплой и праздничной атмосфере

Фото: Алекс Сильвер

Торжественный запуск состава прошел в теплой и праздничной атмосфере

Торжественный запуск состава прошел в теплой и праздничной атмосфере

Фото: Алекс Сильвер

Торжественный запуск состава прошел в теплой и праздничной атмосфере

Торжественный запуск состава прошел в теплой и праздничной атмосфере

Фото: Алекс Сильвер

Торжественный запуск состава прошел в теплой и праздничной атмосфере

Торжественный запуск состава прошел в теплой и праздничной атмосфере

Фото: Алекс Сильвер

Торжественный запуск состава прошел в теплой и праздничной атмосфере

Торжественный запуск состава прошел в теплой и праздничной атмосфере

Фото: Алекс Сильвер

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Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск»

Фото: Алекс Сильвер

Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск»

Фото: Алекс Сильвер

Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск»

Фото: Алекс Сильвер

Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск»

Фото: Алекс Сильвер

Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск»

Фото: Алекс Сильвер

Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск»

Фото: Алекс Сильвер

Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск»

Фото: Алекс Сильвер

Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск»

Фото: Алекс Сильвер

Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск»

Фото: Алекс Сильвер

Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск»

Фото: Алекс Сильвер

Торжественный запуск состава прошел в теплой и праздничной атмосфере

Фото: Алекс Сильвер

Торжественный запуск состава прошел в теплой и праздничной атмосфере

Фото: Алекс Сильвер

Торжественный запуск состава прошел в теплой и праздничной атмосфере

Фото: Алекс Сильвер

Торжественный запуск состава прошел в теплой и праздничной атмосфере

Фото: Алекс Сильвер

Торжественный запуск состава прошел в теплой и праздничной атмосфере

Фото: Алекс Сильвер

Торжественный запуск состава прошел в теплой и праздничной атмосфере

Фото: Алекс Сильвер

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