«Ласточка» с Малой земли

В Новороссийске состоялся торжественный запуск электропоезда «Ласточка». Этот состав с тематическим оформлением вагонов железнодорожники назвали «Малая земля» и посвятили его запуск 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В оформлении поезда его создатели использовали архивные материалы, отражающие подвиги защитников приморского города и обороны Малой земли как стратегического плацдарма. Подробности — в галерее «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск» Фото: Алекс Сильвер Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск» Фото: Алекс Сильвер Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск» Фото: Алекс Сильвер Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск» Фото: Алекс Сильвер Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск» Фото: Алекс Сильвер Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск» Фото: Алекс Сильвер Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск» Фото: Алекс Сильвер Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск» Фото: Алекс Сильвер Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск» Фото: Алекс Сильвер Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск» Фото: Алекс Сильвер Торжественный запуск состава прошел в теплой и праздничной атмосфере Фото: Алекс Сильвер Торжественный запуск состава прошел в теплой и праздничной атмосфере Фото: Алекс Сильвер Торжественный запуск состава прошел в теплой и праздничной атмосфере Фото: Алекс Сильвер Торжественный запуск состава прошел в теплой и праздничной атмосфере Фото: Алекс Сильвер Торжественный запуск состава прошел в теплой и праздничной атмосфере Фото: Алекс Сильвер Торжественный запуск состава прошел в теплой и праздничной атмосфере Фото: Алекс Сильвер Следующая фотография 1 / 16 Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск» Фото: Алекс Сильвер Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск» Фото: Алекс Сильвер Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск» Фото: Алекс Сильвер Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск» Фото: Алекс Сильвер Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск» Фото: Алекс Сильвер Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск» Фото: Алекс Сильвер Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск» Фото: Алекс Сильвер Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск» Фото: Алекс Сильвер Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск» Фото: Алекс Сильвер Новый тематический электропоезд курсирует по маршрутам «Новороссийск — Ростов-на-Дону» и «Ростов-на-Дону — Новороссийск» Фото: Алекс Сильвер Торжественный запуск состава прошел в теплой и праздничной атмосфере Фото: Алекс Сильвер Торжественный запуск состава прошел в теплой и праздничной атмосфере Фото: Алекс Сильвер Торжественный запуск состава прошел в теплой и праздничной атмосфере Фото: Алекс Сильвер Торжественный запуск состава прошел в теплой и праздничной атмосфере Фото: Алекс Сильвер Торжественный запуск состава прошел в теплой и праздничной атмосфере Фото: Алекс Сильвер Торжественный запуск состава прошел в теплой и праздничной атмосфере Фото: Алекс Сильвер