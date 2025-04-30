Автопроизводители «отъехали» от прогнозов

Крупнейшие европейские автопроизводителей отозвали свои финансовые прогнозы из-за пошлин Дональда Трампа. В их числе — немецкий Mercedes-Benz, шведский Volvo и нидерландский Stellantis. Как пишет Bloomberg, тарифная война американского президента перевернула их цепочки поставок. Концерны заявляют, что волатильность слишком высока, чтобы делать предположения о своей прибыли. Volkswagen тем временем оставил свой прогноз без изменений. Однако компания предупредила, что в нем не учитывается влияние пошлин. При этом в первом квартале из-за них ее операционная прибыль упала на 40%.

Ожидание плохих новостей от автомобильного сектора по итогам квартала в основном оправдалось, отметил в эфире Bloomberg TV корреспондент телеканала в Берлине Оливер Крук: «Я попытался найти хоть какие-то позитивные моменты. Они есть для Volkswagen — им удалось поднять выручку примерно на 3% в первом квартале. Они смогли продать немного больше автомобилей, чем год назад. В региональной разбивке тоже есть несколько интересных фактов. Европа для них выросла на 4%, это обнадеживающий знак, и значимый рынок для Volkswagen — Южная Америка — взлетела на 17%. На этом хорошие новости заканчиваются. Северная Америка для концерна — минус 2%, и в Китае, ключевом рынке, продажи упали на 6%. В целом, если смотреть на показатели Stellantis, их выручка снизилась на 14%. Они отозвали свои прогнозы. То же самое сделали и в Mercedes-Benz. По сути, они заявили, что влияние тарифов на них в ближайшие месяцы будет совершенно непрогнозируемым и неисчислимым. У Mercedes-Benz в целом выручка снизилась на 7%, а прибыль до вычета налогов — на 40%. Торговая война убивает спрос, и мы видим замедление продаж по всему миру».

Mercedes-Benz, в свою очередь, заявил, что может перенести часть производства в США. У немецкого концерна уже есть мощности в Алабаме. Тем временем китайская компания Chery близка к сделке по покупке двух бывших заводов Volkswagen в Германии, сообщают СМИ. И не исключено, что другие производства в Европе займут автоконцерны из КНР, считает завлабораторией сравнительных исследований экономического факультета МГУ Андрей Колганов: «Разумеется, США не будут в долгосрочном плане поддерживать пошлины на таком уровне. Это очевиднейший акт давления на европейских партнеров с тем, чтобы получить от них определенные уступки.

Сейчас автопром в ЕС сталкивается не только с ущербом, который нанес им Трамп введением тарифов, но и с очень сильной конкуренцией со стороны Китая.

Поскольку машины из КНР дешевле, они имеют хорошие позиции. Кроме того, концерны из Поднебесной, вполне возможно, смогут организовать в ЕС конкурентоспособный выпуск автомобилей, по крайней мере, по цене. Европейские бренды не сегодня стали испытывать значительные затруднения с производством и сбытом, и пошлины, конечно, наносят им дополнительный удар. Когда эти тарифы будут пересмотрены, неизвестно. Многие компании в ЕС уже начали переносить производства в другие страны и отказываются от использования площадок на своей территории».

Дональд Трамп 29 апреля подписал указ о смягчении пошлин для автопроизводителей. Импортные машины получили отсрочку по отдельным тарифам на сталь и алюминий. А тем, кто расположил свои мощности в США, возместят расходы за ввезенные запчасти. Как пишет Bloomberg, европейские концерны отреагировали на это позитивно, однако заявляют, что нуждаются в большей ясности. У ЕС, помимо прочего, сейчас недостает ресурсов для технологического прорыва, заметил старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Сергей Шеин:

«Последние три-пять лет с европейским автопромом происходит что-то не то. Усиливается конкуренция со стороны китайских производителей. Страны, которые являются базой для развития европейских марок, входят в рецессию. Но самое, наверное, важное то, что в принципе ЕС пока не решает задачи именно своего технологического, инновационного развития, о чем говорилось, например, в докладе Марио Драги в прошлом году. Если мы говорим про немецкие танки, то, наверное, там может быть какая-то перспектива.

Если мы говорим про автомобилестроение, то, исходя из того, что мы видим, есть две конкурирующие тенденции: "зеленый" курс, который требует денег, и планы по милитаризации, которые вступают с ним в противоречие.

На уровне реальных ресурсов локомотив европейской интеграции — Германия — несколько кварталов находится в рецессии. Я думаю, что источник роста у Европы — в Китае, его инвестициях и в какой-то более благожелательной внешней среде, где Европа могла бы получать более, наверное, дешевые энергоносители».

Между тем, как узнало агентство Associated Press, автопроизводители сообщили президенту США Дональду Трампу, что новая отсрочка тарифов позволит им ускорить строительство заводов на территории Америки. По прогнозу S&P, мировое производство автомобилей в этом году не превысит 88 млн штук. Это примерно на 1,5 млн меньше, чем аналитики оценивали еще месяц назад.

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Александра Абанькова