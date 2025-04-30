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Коммерсантъ FM
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Автопроизводители «отъехали» от прогнозов

Почему концерны в Европе пересматривают свои планы

Крупнейшие европейские автопроизводителей отозвали свои финансовые прогнозы из-за пошлин Дональда Трампа. В их числе — немецкий Mercedes-Benz, шведский Volvo и нидерландский Stellantis. Как пишет Bloomberg, тарифная война американского президента перевернула их цепочки поставок. Концерны заявляют, что волатильность слишком высока, чтобы делать предположения о своей прибыли. Volkswagen тем временем оставил свой прогноз без изменений. Однако компания предупредила, что в нем не учитывается влияние пошлин. При этом в первом квартале из-за них ее операционная прибыль упала на 40%.

Ожидание плохих новостей от автомобильного сектора по итогам квартала в основном оправдалось, отметил в эфире Bloomberg TV корреспондент телеканала в Берлине Оливер Крук: «Я попытался найти хоть какие-то позитивные моменты. Они есть для Volkswagen — им удалось поднять выручку примерно на 3% в первом квартале. Они смогли продать немного больше автомобилей, чем год назад. В региональной разбивке тоже есть несколько интересных фактов. Европа для них выросла на 4%, это обнадеживающий знак, и значимый рынок для Volkswagen — Южная Америка — взлетела на 17%. На этом хорошие новости заканчиваются. Северная Америка для концерна — минус 2%, и в Китае, ключевом рынке, продажи упали на 6%. В целом, если смотреть на показатели Stellantis, их выручка снизилась на 14%. Они отозвали свои прогнозы. То же самое сделали и в Mercedes-Benz. По сути, они заявили, что влияние тарифов на них в ближайшие месяцы будет совершенно непрогнозируемым и неисчислимым. У Mercedes-Benz в целом выручка снизилась на 7%, а прибыль до вычета налогов — на 40%. Торговая война убивает спрос, и мы видим замедление продаж по всему миру».

Mercedes-Benz, в свою очередь, заявил, что может перенести часть производства в США. У немецкого концерна уже есть мощности в Алабаме. Тем временем китайская компания Chery близка к сделке по покупке двух бывших заводов Volkswagen в Германии, сообщают СМИ. И не исключено, что другие производства в Европе займут автоконцерны из КНР, считает завлабораторией сравнительных исследований экономического факультета МГУ Андрей Колганов: «Разумеется, США не будут в долгосрочном плане поддерживать пошлины на таком уровне. Это очевиднейший акт давления на европейских партнеров с тем, чтобы получить от них определенные уступки.

Сейчас автопром в ЕС сталкивается не только с ущербом, который нанес им Трамп введением тарифов, но и с очень сильной конкуренцией со стороны Китая.

Поскольку машины из КНР дешевле, они имеют хорошие позиции. Кроме того, концерны из Поднебесной, вполне возможно, смогут организовать в ЕС конкурентоспособный выпуск автомобилей, по крайней мере, по цене. Европейские бренды не сегодня стали испытывать значительные затруднения с производством и сбытом, и пошлины, конечно, наносят им дополнительный удар. Когда эти тарифы будут пересмотрены, неизвестно. Многие компании в ЕС уже начали переносить производства в другие страны и отказываются от использования площадок на своей территории».

Как западные СМИ оценивают возможное сближение ЕС и КНР

Дональд Трамп 29 апреля подписал указ о смягчении пошлин для автопроизводителей. Импортные машины получили отсрочку по отдельным тарифам на сталь и алюминий. А тем, кто расположил свои мощности в США, возместят расходы за ввезенные запчасти. Как пишет Bloomberg, европейские концерны отреагировали на это позитивно, однако заявляют, что нуждаются в большей ясности. У ЕС, помимо прочего, сейчас недостает ресурсов для технологического прорыва, заметил старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Сергей Шеин:

Мировой торговле примеряют пошлины

«Последние три-пять лет с европейским автопромом происходит что-то не то. Усиливается конкуренция со стороны китайских производителей. Страны, которые являются базой для развития европейских марок, входят в рецессию. Но самое, наверное, важное то, что в принципе ЕС пока не решает задачи именно своего технологического, инновационного развития, о чем говорилось, например, в докладе Марио Драги в прошлом году. Если мы говорим про немецкие танки, то, наверное, там может быть какая-то перспектива.

Если мы говорим про автомобилестроение, то, исходя из того, что мы видим, есть две конкурирующие тенденции: "зеленый" курс, который требует денег, и планы по милитаризации, которые вступают с ним в противоречие.

На уровне реальных ресурсов локомотив европейской интеграции — Германия — несколько кварталов находится в рецессии. Я думаю, что источник роста у Европы — в Китае, его инвестициях и в какой-то более благожелательной внешней среде, где Европа могла бы получать более, наверное, дешевые энергоносители».

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Между тем, как узнало агентство Associated Press, автопроизводители сообщили президенту США Дональду Трампу, что новая отсрочка тарифов позволит им ускорить строительство заводов на территории Америки. По прогнозу S&P, мировое производство автомобилей в этом году не превысит 88 млн штук. Это примерно на 1,5 млн меньше, чем аналитики оценивали еще месяц назад.

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Александра Абанькова

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