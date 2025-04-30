Губернатор ХМАО прокомментировал попытку теракта в отношении участника СВО

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) Руслан Кухарук назвал предотвращенный Федеральной службой безопасности (ФСБ) теракт проявлением враждебности и бессилия киевского режима, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Кухарук

Фото: Единый официальный сайт государственных органов ХМАО-ЮГРА Руслан Кухарук

Фото: Единый официальный сайт государственных органов ХМАО-ЮГРА

«Считаю попытку совершения теракта на территории округа, предотвращенную Федеральной службой безопасности, проявлением враждебности и бессилия киевского режима»,— говорится в сообщении.

По данным господина Кухарука, правоохранительными органами принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности в автономном округе.

Жителям дома, пострадавшего от взрыва 12 апреля, оказана помощь. Им предоставлено временное жилье из маневренного фонда и выплачиваются компенсации. По предварительным оценкам, здание подлежит восстановлению за счет бюджета.

Кроме того, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов призвал жителей региона к повышенной бдительности и сообщил о слаженной работе правоохранительных органов. «Серьезный сигнал для всех нас. Угроза ближе, чем кажется. Правоохранители и спецслужбы на Ямале настроены и работают именно так — слаженно и на опережение»,— отметил глава региона в своем Telegram-канале.

Напомним, ФСБ сообщила о задержании уроженца Украины и гражданина Беларуси, готовивших по заданию украинских спецслужб теракт в отношении участника СВО. По версии следствия, во время сборки взрывного устройства оно случайно сдетонировало, в результате чего произошел взрыв в жилом доме, в котором пострадали пять человек, в том числе подрывники. По решению суда мужчины арестованы, еще один человек — гражданин Молдовы проверяется на причастность.

Подробнее о ситуации — в материале «Незапланированный взрыв»

Полина Щуцкая