В Курской области с начала оккупации погибло 288 мирных жителей

С начала атаки на Курскую область в августе 2024 года в регионе погибли 288 мирных жителей, еще 430 были госпитализированы, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн со ссылкой на данные Минздрава. Всего в результате обстрелов пострадал 791 человек.

Господин Хинштейн отметил, что сейчас военные следователи расследуют 479 уголовных дел о преступлениях против мирного населения в регионе. «И эти страшные цифры — увы, не исчерпывающие: далеко еще не все тела погибших мирных жителей удалось вывезти с территории приграничья»,— написал он в Telegram-канале.

Бои в приграничье Курской области начались 6 августа, после чего власти сообщили об оккупации части региона. 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту о полном освобождении Курской области. Самым крупным населенным пунктом, находившемся под контролем ВСУ, была Суджа. Об освобождении города Минобороны сообщило 13 марта, но за день до этого оттуда уже начали эвакуировать мирных жителей. По последним данным, из освобожденных населенных пунктов вывезли более 800 человек, находившихся под оккупацией около семи месяцев.

В начале апреля, отчитываясь об эвакуации 709 человек, господин Хинштейн сообщал, что среди них были 74 человека, нуждающихся в медицинской помощи. На лечении в Курской областной клинической больнице оставались 18 из них. Тогда власти региона сообщали, что 290 человек из общего числа эвакуированных живут в ПВР, 419 человек забрали родственники.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Полина Мотызлевская