Никита Кучеров номинирован на «Тед Линдсей Эворд»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила трех претендентов на получение «Тед Линдсей Эворд» — награды, вручаемой лучшему хоккеисту регулярного сезона по версии игроков. В число кандидатов вошли форвард «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров, нападающий Нейтан Маккинон и защитник Кейл Макар (оба — «Колорадо Эвеланш»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Никита Кучеров Фото: Kim Klement Neitzel-Imagn Images / Reuters Нейтан Маккинон Фото: Jeff Curry / IMAGN IMAGES Connect / Reuters Кейл Макар Фото: Ron Chenoy-Imagn Images / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Никита Кучеров Фото: Kim Klement Neitzel-Imagn Images / Reuters Нейтан Маккинон Фото: Jeff Curry / IMAGN IMAGES Connect / Reuters Кейл Макар Фото: Ron Chenoy-Imagn Images / Reuters

Победитель определяется по результатам голосования членов Ассоциации игроков НХЛ. Впервые в истории на получение «Тед Линдсей Эворд» номинированы игроки из одной команды.

В завершившемся регулярном чемпионате Кучеров стал лучшим бомбардиром, набрав 121 очко (37 голов+84 передачи) за 78 матчей. Он получил «Тед Линдсей Эворд» в 2019 году. На счету Маккинона, занявшего второе место в гонке бомбардиров, 116 результативных баллов (32+84) в 79 встречах. В прошлом году Ассоциация игроков НХЛ признала его лучшим хоккеистом сезона. Макар записал в свой актив 92 очка (30+62) в 80 играх.

«Тед Линдсей Эворд» вручается с 1971 года. Кроме Кучерова его обладателями становились российские хоккеисты Сергей Федоров (1994), Александр Овечкин (2008, 2009, 2010) и Евгений Малкин (2012).

Никита Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампы». Кучеров трижды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ (2018/19, 2023/24, 2024/2025), а также является обладателем «Харт Трофи» (2019) — приз, вручаемый самому ценному игроку сезона.

Таисия Орлова