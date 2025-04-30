Шойгу объяснил, почему не смог лично прибыть в Бразилию на встречу БРИКС

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в среду по видеосвязи выступил на первой сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Сама встреча проходит в столице Бразилии. В ходе своего выступления секретарь Совбеза РФ пояснил, почему не смог прилететь в Бразилиа лично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Совета Безопасности Российской Федерации Фото: Пресс-служба Совета Безопасности Российской Федерации

«Поддерживаем приоритеты председательства Бразилиа в объединении. Ценим настрой на всеобъемлющую реализацию договоренностей, достигнутых в ходе саммита БРИКС в Казани в октябре прошлого года. Вместе с тем обстоятельства, в частности нелегитимные решения так называемого международного уголовного суда, не позволили мне прибыть в Бразилиа лично»,— объяснил он.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордеры на арест Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова год назад. В числе причин МУС назвал удары по энергетическим объектам Украины, которые РФ считает законной целью. Россия не является членом МУС, поэтому на нее не может распространяться его юрисдикция, а решения суда российские власти считают юридически ничтожными. В пресс-службе Совета безопасности России выдачу МУС ордера на арест назвали «сотрясанием воздуха».

В ходе своего выступления на встрече БРИКС Сергей Шойгу заявил об укреплении новых центров влияния в Азии, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. «Все большее число государств Глобального Юга и Востока последовательно отстаивают свой суверенитет и стремятся проводить сбалансированную внешнюю политику,— продолжил он.— Однако процесс формирования полицентричного мира сталкивается со значительным количеством вызовов и угроз, многие из которых стали следствием опасного курса предыдущей администрации США, направленного на слом всей системы стратегической стабильности». Сегодня Россия, по его словам, последовательно доводит до новой американской администрации «необходимость совместной работы по комплексному снижению стратегических рисков».

Елена Черненко