СК возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке в Петербурге

По факту гибели рабочего при строительстве жилого дома на Муринской дороге возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 216 УК РФ, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ.

Инцидент случился 29 апреля, работник сорвался с высоты 23 этажа. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли документы по трудоустройству погибшего. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии и устанавливаются лица, виновные в смерти мужчины.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что упавший с высоты фрагмент окна проломил череп 21-летней приезжей из Татарстана на Аптекарском проспекте. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Андрей Маркелов