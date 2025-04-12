Упавший с высоты фрагмент окна проломил череп 21-летней приезжей из Татарстана

Вечером 11 апреля из больницы в полицию поступила телефонограмма о том, что от дома 18 по Аптекарскому проспекту, где расположен жилой комплекс Skandi Klubb, с травмами головы была госпитализирована 21-летняя петербурженка, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, на голову девушки, которая приехала в город на Неве из Татарстана, обрушился металлический фрагмент окна. Состояние пострадавшей оценивают как тяжелое, у нее открытая черепно-мозговая травма. По факту случившегося проводится проверка. Информацию о случившемся передали в прокуратуру и Следственный комитет.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что повар суши-бара в Тихвине возмутился внешним видом подростка, зашедшего в заведение. Уроженец среднеазиатского государства посчитал, что одежда молодого человека слишком грязная, после чего ударил его ножом.

Андрей Маркелов