В Сальске модульное здание автовокзала возведут к середине 2026 года

В Сальске новый автовокзал построят к середине 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что прежнее здание снес частный собственник, он же летом 2026 года собственник обещает поставить модульное здание. Здание еще одного транспортного объекта, железнодорожного вокзала, строительство которого было заморожено несколько лет назад, стало предметом обсуждения на встрече главы региона и жителей Сальска. По словам врио губернатора Ростовской области, решение этой проблемы с руководством Российских железных дорог (РЖД).

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в этом году после ремонта в Сальске планируют открыть Дворец культуры и бассейн.