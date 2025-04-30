Отремонтированный бассейн и Дворец культуры откроют в Сальске в этом году

В Сальске отремонтированный бассейн и Дом культуры откроются в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Из сообщения следует, что строительные работы в бассейне на ул. Халтурина должны завершиться до 1 июля. Комплекс вместит шесть дорожек по 25 м., зал общей физической подготовки на 100 кв.м., кабинеты для тренеров и медиков. Подрядчик уже подготовил фундамент объекта и установил металлоконструкций, в настоящий специалисты монтируют системы вентиляции, отопления и других инженерные сети.

До конца года в Сальске также планируют завершить капремонт Дворца культуры им. Р.В.Негребецкого, начавшийся в начале прошлого года. Сейчас строители ведут монтаж инженерных сетей, в том числе электроснабжения.

Константин Соловьев