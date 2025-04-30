После протеста жителей мэр Ульяновска пообещал учесть их мнение по скверу Антонова

Глава Ульяновска Александр Болдакин в среду сообщил в своем Telegram-канале, что «поручил внести коррективы в план работ этого года» в сквере Антонова в Заволжском районе Ульяновска «с учетом мнения жителей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Как отмечает мэр, он поручил своим подчиненным «исключить снос деревьев, из проекта убрать возведение сцены и мощение большой площади перед ней», сделав «основной акцент» «на работах по благоустройству сквера, создании комфортных условий для семейных тихих прогулок в зеленой зоне», планируется «обновить покрытие существующих пешеходных дорожек, сделать дополнительное освещение и установить парковую мебель».

Глава города подчеркнул, что по его поручению «в течение двух недель проведены консультации, встречи с общественниками и депутатами», и именно «на их основе» главой города был «принят ряд решений по проекту благоустройства сквера».

Александр Болдакин также сообщил, что администрация города продолжает благоустраивать сквер, «за три года удалось превратить неухоженную территорию в место для комфортных прогулок и отдыха», «за проект благоустройства на федеральной платформе zagorodsreda.ru проголосовало больше 17 тыс. ульяновцев».

В своем сообщении глава Ульяновска не указал, что жители микрорайона авиастроителей Заволжского района Ульяновска уже трижды собирались на сход, приглашая туда и мэра города, чтобы высказать свой протест против вырубки здоровых деревьев под видом благоустройства сквера ради мощения плиткой большой площади и строительства сцены. Жители заявили о незаконности выдачи порубочного билета, свершившейся вырубки здоровых яблонь и незаконности всего проекта благоустройства, за который, как отмечалось на сходах и в обращениях в следственный комитет, никто не голосовал. Ни на один сход глава города не пришел. В то же время в мэрии заявляли о якобы недовольстве руководства самолетостроительного завода «Авиастар» «несанкционированными акциями вблизи проходной завода», хотя в реальности никаких обращений руководство «Авиастара» не направляло.

После обращений жителей (всего уже около 900 подписей) природоохранная прокуратура и региональное следственное управление ведут проверку законности действий чиновников городской администрации. В четверг прошлой недели на встрече активистов и депутатов у главы администрации Заволжского района представители мэрии признали, что проект благоустройства в сквере Антонова, против которого выступают граждане, — это «оплошность и недоработка исполнителей», которую надо будет исправлять.

Сергей Титов, Ульяновск