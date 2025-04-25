Представители мэрии Ульяновска признали ошибки власти по скверу Антонова

В минувший четверг вечером в Ульяновске снова жители района авиастроителей (микрорайон Новый город) снова вышли на сход в знак протеста против сноса зеленых насаждений в сквере им. О.К.Антонова (между жилым массивом и самолетостроительным заводом «Авиастар», филиалом ПАО «Ил»), несогласия с запланированными властями проектами благоустройства и строительства МКД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В сквере собрались около 60 человек при большом скоплении представителей полиции, охраняющей порядок. По словам организаторов, приглашенные мэр, губернатор и депутаты заксобрания и гордумы «на встречу так и не пришли». Жители района снова заявляли, что проект благоустройства со сносом деревьев, который пытается реализовать в этом месте мэрия Ульяновска, их не устраивает, «он незаконен», поскольку никаких согласований и голосований по нему в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» не было. Также на сходе прозвучало, что «чиновники мэрии подают в документах ложную информацию, называя гнилыми и отправляя под снос здоровые и крепкие яблони».

В тот же вечер часть активистов пришла на встречу с главой администрации района, назначенную, как и прежде, на то же время, по той же теме, что и сход. Здесь собралось вместе с чиновниками около полутора десятков человек. Помимо главы администрации района были также курирующий вопросы ЖКХ и благоустройства заммэра Александр Андреев и депутат регионального заксобрания (округ которого расположен в Новом городе) Юрий Мухин. Здесь активисты тоже потребовали прекращения реализация проекта, «который не может считаться законным, поскольку за него никто не голосовал» (проект благоустройства был перенесен с проспекта Ленинского комсомола после протестов граждан, но готовился без огласки и не проходил соответствующие процедуры). Жители также заявляли о несогласии с планами строительства МКД в северо-западной части сквера.

На этот раз чиновники заверили жителей, что никаких планов строительства МКД нет. Заммэра также признал, что проект благоустройства в сквере Антонова — это «оплошность и недоработка исполнителей», которую надо будет исправлять. Как намерены исправлять, чиновники не объяснили, но пообещали, что будут стараться согласовывать свои планы с населением.

Юрий Мухин предложил убрать из проекта сцену и площадь, освободившиеся средства направить на дальнее развитие сквера как прогулочной зоны, дорожек, лавочек и освещения, а также разработать план заботы о зеленых насаждениях в этом сквере.

Чиновники пообещали, что реализация прежнего проекта останавливается, он будет дорабатываться с учетом пожеланий горожан и предварительно согласились с предложением исключить из проекта сцену, а также свести к минимуму мощение плиткой зеленых пространств.

«Хватит наступать на одни и те же грабли и что-то выдумывать, не согласовав с жителями, хватит действовать непрофессионально»,— сказал о мэрии в беседе с «Ъ-Волга» Юрий Мухин, отметив, что намерен предложить городским властям привлекать для создания проектов благоустройства только высокопрофессиональных архитекторов и ландшафтных дизайнеров.

Активисты отмечают, что через неделю снова соберутся на сход и будут продолжать это делать, пока не убедятся в исполнении своих требований. Они также сказали «Ъ-Волга», что будут добиваться включения сквера в зеленый защитный пояс Ульяновска, чтобы исключить снос деревьев и строительство. «Если местные власти не примут наши предложения, будем направлять видеообращение президенту России»,— заявили жители района.

Как ранее сообщал «Ъ», проверку законности действий городских чиновников после обращений жителей ведут природоохранная прокуратура и СУ СКР.

Сергей Титов, Ульяновск