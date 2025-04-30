Апрельское похолодание может повлиять на урожай плодовых культур в Сочи

Неблагоприятные погодные условия весной 2025 года повлияют на урожайность плодовых и ягодных культур в Сочи. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на генерального директора АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства», председателя общественного движения «Российские субтропики» Андрея Платонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам эксперта, апрельские туманы и снижение температуры воздуха окажут влияние на косточковые, семечковые культуры и ягоды. При этом масштаб последствий будет несущественным. Субтропические растения, напротив, могут продемонстрировать более высокую урожайность. Инжир, хурма, киви, виноград и цитрусовые не пострадают от весенней непогоды. Запас влаги в почве может благоприятно сказаться на их развитии.

Цветение многих субтропических культур, включая цитрусовые, фейхоа и хурму, еще предстоит. При хорошей погоде в мае прогнозируется большой урожай.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Субтропического научного центра РАН, апрельское похолодание может негативно повлиять на цветение и формирование завязей у косточковых и семечковых культур в приморской зоне Краснодарского края. После теплого марта регион испытал резкое падение температуры, заморозки и туманы, совпавшие с периодом цветения сливы, алычи, персика, яблони и груши.

Ученые отмечают, что погодные аномалии нарушили процессы опыления. Особенно уязвимыми оказались раннецветущие сорта. Ситуацию осложняет низкая активность пчел при температуре ниже 10 градусов и высокой влажности — в таких условиях насекомые не опыляют растения, что может уменьшить количество завязей.

Тем не менее Андрей Платонов подчеркнул, что урожай плодовых и ягодных культур в Сочи не снизится по сравнению с прошлогодними показателями.

Алина Зорина