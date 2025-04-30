В первом квартале в Нижегородской области выявили 35 фальшивых купюр

За первые три месяца 2025 года в банковском секторе Нижегородской области выявили 35 российских денежных знаков с признаками подделки. Об этом сообщило Волго-Вятское главное управление ЦБ РФ (ВВГУ).

Среди обнаруженных фальшивых денег большую часть составляют банкноты номиналом 5000 руб. – 20 шт. Купюр номиналом 1000 руб. выявлено 9 шт., 500 руб. – 3 шт., 2000 руб. – 1 шт. Также обнаружены две фальшивые монеты номиналом 10 руб. и две банкноты из США: 50 и 100 долларов.

Всего в зоне ответственности ВВГУ за первый квартал 2025 года выявил 177 фальшивых российских банкнот и шесть иностранных.

Анастасия Титова