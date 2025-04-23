Более 90 стран подтвердили участие в ПМЭФ-2025

Количество стран и территорий, подтвердивших свое участие в Петербургском международном экономическом форуме, на 5% превосходит уровень прошлого года. Планы посетить площадку подтвердили 92 государства, сообщили в пресс-службе фонда «Росконгресс».

Организаторы форума заметили, что интерес к нему вырос среди стран Глобального Юга. В их числе государства Азии, Африки и Латинской Америки. На полях ПМЭФ в нынешнем году запланированы 15 двусторонних бизнес-диалогов с партнерами. Среди них Армения, Бахрейн, Вьетнам, Индия, Казахстан и другие страны.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что площадка ПМЭФ-2026 будет увеличена на десятки тысяч квадратных метров.

Татьяна Титаева