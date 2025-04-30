«Целесообразно было бы скорректировать предлагаемые инициативы»

В правительстве РФ подготовили поправки в статью 187 Уголовного кодекса, устанавливающие ответственность для дропперов — граждан, которые передают свои банковские карты или наличные средства преступникам за вознаграждение или под их влиянием. Подобные действия существенно затрудняют отслеживание финансовых потоков при расследовании мошенничеств. Согласно предлагаемым изменениям, нарушителям будет грозить лишение свободы на срок до шести лет в сочетании со штрафом от 300 тыс. до 1 млн руб. Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и Партнеры» Дмитрий Горбунов о том, как повлияют нововведения на жертв «социнженерии».

Дмитрий Горбунов

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«Объективно эти меры ответственности, подразумевающие значительные штрафы и сроки лишения свободы, выглядят соразмерно с точки зрения совершаемого преступного деяния. Однако есть аспекты, которые могут потребовать значительно доработать озвученные инициативы. Так, формулировка "из корыстной заинтересованности" образует ряд сложностей в определении наказания для отдельной категории фигурантов таких уголовных дел, так как этот признак имеет спорную специфику в ходе уголовного процесса, особенно в ситуациях, когда лицо могло действовать под влиянием обмана или не осознавать противоправности своих действий.

Сама по себе корыстная заинтересованность подразумевает стремление получить финансовую выгоду или снизить бремя материальных затрат, и доказывание этого признака может осуществляться через анализ объективных обстоятельств дела: получение вознаграждения за передачу карты, наличие предварительной договоренности о разделе похищенных средств, систематический характер подобных действий. Однако в случаях, когда лицо было вовлечено в схему путем обмана (например, думая, что помогает близкому человеку или выполняет поручение "сотрудника банка"), доказывание корыстной заинтересованности может вызывать значительные трудности.

В связи с этим может возникнуть риск привлечения к чрезмерной ответственности жертв "социнженерии", попавших под определенное давление. Напомню, что часто в такие схемы вовлекаются пожилые люди, лица со слабым уровнем финграмотности, а также находящиеся в уязвимом положении, что делает вопрос о дифференциации ответственности особенно актуальным.

Таким образом, чтобы снизить такие риски для лиц, попавших под давление, целесообразно было бы скорректировать предлагаемые инициативы. Например, детализировать признак корыстной заинтересованности через указание на осознание лицом факта участия в мошеннической схеме и получение за это материального вознаграждения. Также можно прямо предусмотреть в диспозиции статьи исключение для случаев, когда лицо действовало под влиянием обмана, не осознавая противоправности своих действий.

Не лишним было бы и установить квалифицирующие признаки, такие как совершение деяния в составе организованной группы, в крупном или особо крупном размере, что позволит более точно отражать общественную опасность различных форм такого поведения. Также, возможно, законодатели расширят возможности для освобождения от уголовной ответственности, например, для лиц, возместивших причиненный ущерб в полном объеме.

Полезным дополнением может стать установление специального порядка расследования таких дел, включая обязательное проведение специальных экспертиз для определения степени осознанности действий лица».