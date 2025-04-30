Прибыль Starbucks упала на 50%

Вчера, 29 апреля, американская сеть кофеен Starbucks представила отчетность за второй квартал 2025 финансового года, завершившийся в марте. Выручка выросла на 2,3%, составив $8,8 млрд. Чистая прибыль компании упала на 50%, до $384 млн.

Кроме того, сопоставимые продажи Starbucks — то есть продажи без учета новых кофеен, открывшихся за последний год,— снизились на 1%. Квартальные результаты компании разочаровали инвесторов, ее акции на внебиржевых торгах упали почти на 10%.

Последние кварталы были не слишком удачными для Starbucks. Так, сопоставимые продажи компании падают уже пятый квартал подряд. С этим, по мнению аналитиков, была связана смена генерального директора в прошлом году: в августе новым главой Starbucks стал Брайан Никкол. В феврале компания объявила о сокращении 1,1 тыс. офисных сотрудников, то есть примерно 7% всего количества таких работников.

На бизнес компании, в частности, влияет экономическая неопределенность, инфляция, в том числе сильный рост цен на кофе, а также новые импортные пошлины, введенные США. При этом господин Никкол вчера заявил, что, хотя нынешняя отчетность «не отражает наш прогресс», компания делает некоторые успехи, которые будут видны в дальнейшем.

Яна Рождественская