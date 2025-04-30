Фигурантам дела о взрыве дома в Нижнем Тагиле продлили домашний арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения в виде домашнего ареста троим сотрудникам АО «ГАЗЭКС» до 1 августа. Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Речь идет об уголовном деле, возбужденном по факту частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле 1 августа 2024 года. Обрушились первый и второй подъезды (всего их в доме было шесть). В результате погибло 11 человек, в том числе шесть детей. Следствие считает, что причиной трагедии стало ненадлежащее оказание услуг специалистами газовой службы.

В прошлом году суд отправил под домашний арест сотрудников ГАЗЭКС — мастера Максима Гривского, слесарей Александра Алимова и Александру Ерыкину. В январе им продлили меру пресечения до 1 мая.

Постановления суда в законную силу не вступили.

Полина Щуцкая