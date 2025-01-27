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Суд продлил домашний арест фигурантам дела о взрыве дома в Нижнем Тагиле

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок домашнего ареста для сотрудников ГАЗЭКС, обвиняемым во взрыве и частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле. Они останутся под домашним арестом сроком до 1 мая, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Решение принято сегодня, 27 января 2025 года по ходатайству следствия.

Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ

Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ

Напомним, в прошлом году суд отправил под домашний арест сотрудников ГАЗЭКС — мастера Максима Гривского, слесарей Александра Алимова и Александру Ерыкину. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным следствия, 24 июня 2024 года сотрудники газовой службы проводили проверку внутригазового оборудования в доме №81 по улице Сибирской. Во время проверки они не обнаружили неполадок.

Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме произошел 1 августа прошлого года. В результате обрушились первый и второй подъезды (всего их в доме было шесть). В результате ЧП 10 человек погибли, среди них 5 детей, 15 человек получили травмы.

Подробнее об аресте сотрудников ГАЗЭКС — в материале «Ъ-Урал» «Обрушению дома избрали меру пресечения».

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