Мировой спрос на золото вырос до уровня 2016 года

Объем мировых покупок золота по итогам первого квартала 2025 года составил 1206 т, увеличившись на 1% год к году. Это самый высокий уровень спроса на драгметалл за этот период с 2016 года. Об этом сообщает Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC).

Спрос на золото в инвестиционных целях за первый квартал вырос на 170% относительно прошлого года, до 552 т. Вложение в драгметалл увеличились на 226 т, кварталом ранее показатель был равен 18,7 т. В первом квартале 2024 года был зафиксирован отток инвестиций в золото в 113 т. По прогнозам WGC, в ближайшие месяцы спрос на золото со стороны инвесторов продолжит рост.

«Начало года для мировых рынков было неспокойным: торговые потрясения, непредсказуемые политические заявления США, устойчивая геополитическая напряженность и возвращение опасений рецессии создали крайне неопределенную обстановку для инвесторов»,— прокомментировали в организации рост спроса на золото.

По данным нью-йоркской биржи Comex на 16:00 сегодня, 30 апреля, стоимость фьючерса на золото падала на 0,6%, до $3313,7 за тройскую унцию. 22 апреля цена на драгметалл установила исторический рекорд, превысив $3500 за тройскую унцию.

Подробнее о росте цен на золото — в материале «Ъ» «Трамплин для золота».

Елизавета Шмакова