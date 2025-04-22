Стоимость золота второй день подряд обновляет рекорд

Стоимость июньского фьючерса на золото росла на 4,59%, до $3500,1 за тройскую унцию, следует из данных нью-йоркской биржи Comex. Это стало историческим рекордом. Предыдущий рекорд (выше $3400) был установлен вчера, 21 апреля. По состоянию на 8:32 по мск золото замедлило рост и торгуется на уровне $3489,8 за унцию (+1,88%).

На прошлой неделе на фоне подорожания фьючерсов золота росли акции российских золотодобытчиков. Аналитики Citi Research повысили прогноз по цене золота на ближайшие три месяца с $3200 до $3500 за унцию. Рост котировок золота на мировом спот-рынке во многом связан с опасениями спада в экономике США на фоне проводимой президентом Дональдом Трампом внешней политики, в том числе включающей рост торговых пошлин.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Трамплин для золота».