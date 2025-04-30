Сочинца осудили за передачу другу из полиции Украины данных о дислокации ПВО

Краснодарский краевой суд вынес приговор жителю Сочи, признанному виновным в государственной измене. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Согласно материалам уголовного дела, в 2023 году обвиняемый, работая стрелком в специализированной группе опорного пункта охраны на железной дороге, передавал своему знакомому из украинской полиции, связанному с сотрудниками Главного управления разведки Украины, фото- и видеоматериалы о расположении российских систем противовоздушной обороны.

Суд установил, что переданная информация могла быть использована против безопасности РФ, что квалифицируется как оказание реальной помощи Украине. Подсудимый признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства: активное содействие подсудимого в раскрытии и расследовании преступления, а также его подробные признательные показания. Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год.

Приговор в законную силу не вступил.

«Ъ-Сочи» писал, что Третий апелляционный суд Сочи отклонил апелляцию защиты и оставил без изменений 14-летний приговор Никите Журавелю, осужденному за сожжение Корана и государственную измену. На допросе он признался, что совершил действие за вознаграждение по указанию украинских спецслужб.

Мария Удовик