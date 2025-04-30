УФАС завело дело на логоцентр «Светофора» в Кургане из-за неплатежей поставщикам

Курганское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Курган Трейд» (управляет логистическим центром сети «Светофор» на территории Курганской области) за систематическую задержку выплат поставщикам продуктов питания (ч. 3 ст. 14.42 КоАП РФ), сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проверку логистического центра Курганское УФАС провело по поручению центрального аппарата службы. Во время анализа документов, предоставленных «Курган Трейд», сотрудники антимонопольного органа обнаружили нарушения правил расчета за продукцию. Выяснилось, что в договоре между организацией и поставщиками есть условие, по которому товары оплачиваются только после их продажи сетью. Кроме того, срок расчета в соглашении превышает установленные законом лимиты. Такие требования компании вынуждают поставщиков привлекать дополнительные средства, отмечают в Курганском УФАС, что может привести к росту цен, сокращению инвестиций в производство и увеличению кредитной нагрузки на предприятия.

Если вина логистического центра будет доказана, ему грозит административный штраф от 1 млн руб. до 5 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале этого года Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило нарушения хранения продуктов в 24 магазинах сети «Светофор» в Курганской области. Подобные проверки тогда прошли по всей стране, и ведомство выявило фальсифицированную продукцию и многочисленные несоблюдения правил в торговых точках сети в 14 регионах России. Вскоре ФАС России поручила своим территориальным органам проверить деятельность логистических центров «Светофора».

Виталина Ярховска