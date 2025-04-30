Киловатты не едут за границу

Экспорт электроэнергии из РФ продолжил снижаться в начале года, следует из отчета «Интер РАО». За первый квартал объем экспорта составил 2 млрд кВт•ч, что на 2,9% меньше, чем годом ранее. При этом импорт электроэнергии вырос на 68,4%, в основном за счет перетоков из Казахстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2025 года объем экспорта электроэнергии из РФ упал на 2,9% — до 2,004 млрд кВт•ч, сообщили в «Интер РАО» (оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ). Основными экспортными направлениями стали Казахстан и Киргизия — на них пришлось почти 43% поставок, еще около 14% — на долю Монголии.

Тенденция на снижение объемов экспорта электроэнергии в Китай, как и в первом квартале 2024 года, продолжилась (см. “Ъ” от 26 марта). На это повлияли ограничения на Дальнем Востоке, из-за чего пока невозможно восстановить объем экспорта в КНР до плановых значений.

В то же время импорт электроэнергии вырос на 68,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 540 млн кВт•ч. Показатель вырос в основном за счет перетоков из Казахстана, говорится в отчете компании за первый квартал.

По итогам 2024 года РФ снизила экспорт электроэнергии на 17,6%, до 8,53 млрд кВт•ч. Импорт составил 1,93 млрд кВт•ч, что на 15,5% выше, чем годом ранее.

Анна Тыбинь