Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, на что стоит обратить внимание при покупке камней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Epic Jewellery Фото: Epic Jewellery

Моя традиционная и любимая рубрика — камень рожденных в текущем месяце. Такие списки больше 100 лет составляет Ассоциация ювелиров Америки. Согласно этому перечню, камень рожденных в мае — изумруд. И тут, конечно, им очень повезло. Не буду рассказывать про то, как прекрасны эти камни. Давайте лучше поговорим о том, где вас могут обмануть. Ну или, скажем, недосказать.

Начнем с уральских изумрудов. Правда ли, что колумбийские или замбийские изумруды лучше уральских? Нет, не правда. Вообще происхождение не определяющий фактор. Камень должен иметь хорошие характеристики — прежде всего цвет, а потом уже стоит смотреть на происхождение. Колумбия, конечно, — бренд. Не такой известный бренд — бразильские изумруды, но они очень красивы и дорого стоят. Так что увидите камни из исчерпанного месторождения Нова Эра, знайте — перед вами редкость.

Особенно ценятся крупные уральские изумруды. Их добывали методом взрыва, а потому таковых мало. Но все эти прекрасные аргументы иногда используют не совсем честные продавцы уральских камней, дескать, они не хуже колумбийских. При этом продать под этим видом пытаются недорогие камни, цвет которых едва дотягивает до изумрудов, но может быть определен и как берилл. В общем, цвет, цвет и еще раз цвет.

Еще более странную историю я недавно наблюдала на выставке в центре Москвы. Один из ювелирных брендов предлагал реконструированные изумруды в недешевых украшениях. Звучит, может, и неплохо — стоит примерно нисколько.