В Самаре затягивают расследование избиения мигрантами депутата Михаила Матвеева

Прокуратура Самарской области не стала подписывать обвинительное заключение по делу трех мигрантов, напавших на местных жителей и на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По информации политика, «надзорное ведомство отказалось направлять материалы в суд, вернув их Следственному комитету России на дополнительное расследование». По мнению депутата, такая ситуация оборачивается сокращением срока лишения свободы для сидящих почти год в СИЗО мигрантов, где день считается за полтора. «Чем дольше прокурорские изображают принципиальность, не соглашаясь с Бастрыкиным (главой СКР. — «Ъ-Волга»), давшим указание переквалифицировать дело в покушение на убийство, тем меньше абу-бандиты просидят»,— полагает депутат.

Нападение мигрантов на депутата Михаила Матвеева произошло в июле прошлого года. Со слов политика, его атаковали после того, как политик попытался помешать их нападению на местных жителей. Парламентария госпитализировали с травмами. В настоящее время напавшие на Михаила Матвеева находятся под арестом.

Евгений Чернов